Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Unbekannte demolieren PKW

Celle (ots)

In der Nacht zu Dienstag (18.05.2021) schlugen unbekannte Täter das Seitenfenster eines PKW Nissan Qashqai ein, der in der Beckstraße geparkt war. Außerdem demolierten sie die Beifahrertür, bevor sie die Flucht ergriffen. Aus dem Wagen wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell