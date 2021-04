Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Folgemeldung zum Brand einer Lagerhalle in Montabaur

Montabaur (ots)

Am Freitag, den 30.04.2021 gegen ca. 12:30 Uhr wurde der Leitstelle der Brand einer Lagerhalle für Bettenwaren in Montabaur gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die vorangegangene Bekämpfung von Unkraut mittels eines Bunsenbrenners brandursächlich. Die Lagerhalle ist derzeit nicht mehr nutzbar. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden mit 79 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell