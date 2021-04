Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Singhofen - Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Singhofen (ots)

NACHTRAGSMELDUNG:

Am Dienstag, den 28.04.2021 wurde um 15:10 Uhr der Polizeiinspektion Bad Ems ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin in der Steinstraße 20 in 56379 Singhofen gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 8-jähriges Kind das Radio eines im Hof des o.g. Anwesens abgestellten Pkw einschalten wollte. Das Kind steckte daraufhin den Fahrzeugschlüssel in das Zündschloss und wollte den Motor starten. Daraufhin geriet der im Gefälle geparkte Pkw kurzzeitig ins Rollen.

Durch die geöffnete Beifahrertür wurde die 60-jährige Großmutter des Kindes, die unmittelbar neben dem Fahrzeug stand erfasst und fiel zu Boden. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell