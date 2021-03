Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Freiheit Wolfsberg

VW Caddy beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Den auf der Straße "Freiheit Wolfsberg" in Lüdinghausen geparkten VW Caddy eines 38-jährigen Nordkircheners beschädigte ein unbekannter Fahrzeugfüher am 23.03.2021, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.50 Uhr und flüchtete.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell