Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße

silberner Honda beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 23.03.2021, in der Zeit von 09.50 Uhr bis 10.40 Uhr den silbernen Honda Jazz einer 74-jährigen Frau aus Dülmen. Das Auto parkte auf dem Parkplatz der Firma Combi an der Halterner Straße in Dülmen.

Der Unfallfahrer flüchtete ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise an Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell