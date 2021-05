Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - PKW aufgebrochen

Celle (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zu Mittwoch (19.05.2021) an einem abgestellten PKW in der Straße "Auf dem Kampe" zu schaffen. Sie hebelten die Fahrertür auf und entwendeten CD's und Werkzeug. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Zeugen, die in Tatortnähe etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell