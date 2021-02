Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch Mc Donalds

Pfalzfeld (ots)

Am frühen Morgen des 01.02.2021 kam es gegen 04: 20 Uhr zu einem Einbruchsversuch in die Mc Donalds - Filiale im Industriegebiet Pfalzfeld, unmittelbar an der Anschlussstelle zur Bundesautobahn BAB 61. Derzeit steht mit hoher Wahrscheinlichkeit zu vermuten, dass mindestens 2 Täter aus Richtung K100 / Autobahnunterführung zum Schnellrestaurant gingen, sich dort im Schutz der Dunkelheit zunächst versteckten, das Objekt ausbaldowerten und schließlich in das Gebäude einbrachen. Im weiteren Verlauf der Tat wurden die Täter dann offensichtlich durch einen ausgelösten Alarm gestört und flüchteten vom Tatort. Hierzu stellt die Polizei Boppard folgende Fragen: Kam es im Zusammenhang mit der Nutzung des Pendlerparkplatzes(Birkheim) oder der Anschlussstelle Pfalzfeld zu verdächtigen Beobachtungen? Konnten Fahrzeuge abgeparkt an der K 100 in der Nähe der Autobahnbrücke gesichtet werden? Konnten Personen beobachtet werden, die fußläufig in diesem Bereich unterwegs waren? Hinweise werden erbeten an die PI Boppard unter der Rufnummer: 06742/809-0 oder per Mail unter piboppard@polizei.rlp.de

