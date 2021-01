Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Boppard 29.-31.01.2021

Boppard (ots)

Boppard-Oppenhausen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Ortslage Oppenhausen durch bislang unbekannte Täter an einem VW Bus der Arbeiterwohlfahrt auf einer schneebedeckten Autoscheibe ein Hakenkreuz und die Initialen HH angebracht. Die Symbole konnten rückstandslos entfernt werden. Ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet.

Emmelshausen - Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im gesamten Stadtgebiet Emmelshausen an verschiedene öffentlichen und privaten Gebäuden diverse Graffiti angebracht. Die Zeichen und Zahlen sind in grüner, weißer und roter Farbe gefertigt. Aufgrund des Ausmaßes dürfte der unbekannte Täter längere Zeit beschäftigt gewesen sein. Der Schwerpunkt liegt hier insbesondere im Bereich der Rhein-Mosel-Straße und dem Zentrum am Park.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweis unter der Tel:067428090 oder piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell