Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Vallendar (ots)

In dem Tatzeitraum vom Freitag 29.01, 19:00 Uhr bis Samstag 30.01, 13:30 Uhr ist ein bislang unbekannter PKW in der Straße "Im Gessel" in Vallendar gegen einen geparkten Ford Fiesta gefahren. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten PKW konnten blaue und rote Lackanhaftungen gesichtet werden. Hinweise an die Polizei Bendorf.

