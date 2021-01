Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 08.-10.01.2021

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 08.01.2021, um 15:45 Uhr, wurde eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades in der Neuenburger Straße in Zetel angehalten und kontrolliert. Zuvor fuhr die Funkstreife schon längere Zeit hinter dem Kleinkraftrad und prüfte die gefahrene Geschwindigkeit. Auf Verlangen konnte die 17-jährige aus Varel stammende Frau lediglich eine Mofaprüfbescheinigung anstatt eines erforderlichen Führerscheines aushändigen. Da die 17jährige das Kleinkraftrad mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h fuhr, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unfallflucht und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am späten Nachmittag des 08.01.2021, um 15.55 Uhr, wurde ein Anwohner im Kuckucksweg in Varel auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich allerdings von Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Der aufmerksame Zeuge notierte sich das Kennzeichen des geflüchteten Fahrzeuges und informierte die Polizei. Die Polizei konnte den 29-jährigen Fahrzeugführer später ermitteln und bestellte diesen zur Feststellung der Unfallschäden und seiner Personalien mit seinem Unfallfahrzeug zum Polizeikommissariat nach Varel. Während der Überprüfung fiel den Beamten auf, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen schien. Die Annahme wurde nach Durchführung eines Drogenschnelltests bestätigt. Dem aus dem Kreis Leer stammenden Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs sichergestellt.

Unfallflucht

Abends am 08.01.2021, um 21:18 Uhr, fuhr ein Fahrzeug aus Obenstrohe kommend von der Wiefelsteder Straße auf die Autobahn in Fahrtrichtung Oldenburg. Hierbei überfuhr der Fahrzeugführer eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug und kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach. Fahrzeugteile konnten an der Unfallstelle sichergestellt werden. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter 04451-923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Räuberischer Diebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 01.00 Uhr, überwand ein 55-jähriger Mann den Zaun eines Abbruchunternehmens an der Altjührdener Straße in Varel. Dort machte er sich an einer Metallschrottmulde zu schaffen und nahm Teile des Schrotts an sich. Aufmerksame Mitarbeiter des Unternehmens beobachten die Person mittels aufgestellter Videokameras. Die Person konnte nach kurzer Flucht noch auf dem Gelände durch die Mitarbeiter festgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt hat der Mann schon einen Beutel voll Altmetall gepackt. Bei der Festnahme leistete der Mann erhebliche Gegenwehr. Der Festgenommene kommt auch als Täter vorangegangener Schrottdiebstähle in Betracht. Da er keinen festen Wohnsitz hat und in der jüngeren Vergangenheit wegen diverser Diebstähle polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird er vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven zugeführt. Von dort aus soll eine Vorführung beim zuständigen Haftrichter erfolgen.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am frühen Morgen des 09.01.2021, um 03:30 Uhr, wurde ein Pkw-Fahrer in der Lohstraße in Varel durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Aufgefallen war der Pkw, da er den Beamten nur mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern entgegen kam. Während der Überprüfung wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung des 18-jährigen Fahrzeugführers hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest zeigte positiv auf die Beeinflussung mit Marihuana an. Anschließend ist dem Mann in der Dienststelle des Polizeikommissariats Varel eine Blutprobe entnommen worden. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen den Vareler ist ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet worden. Zusätzlich wurde die komplett defekte Beleuchtung des gefahrenen Pkw bemängelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell