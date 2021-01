Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Varel

VarelVarel (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 06.55 Uhr befuhr eine 54-Jährige aus Varel mit ihrem PKW Honda die Windallee aus Richtung Schloßplatz kommend. Bei Grünlicht wollte sie die Kreuzung zur Bürgermeister-Heidenreich-Straße queren. Eine aus Richtung Wesermarsch auf der B 437 fahrende 62-Jährige aus Varel missachtete in ihrem PKW Ford das Rotlicht an der Kreuzung und stieß in die linke Fahrzeugseite der 54-Jährigen. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der Ford musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

