Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr - die Polizei bittet um Mithilfe und sucht den Fahrer eines Pkw, der auch als Zeuge in Frage kommen und helfen kann

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am 22.12.2020 kam es gegen 19:50 Uhr an der Peterstraße/Werftstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, zu einer Beleidigung und einer Nötigung im Straßenverkehr. Zu der Zeit warteten auf dem linken Fahrstreifen zwei junge Frauen mit ihrem Pkw an der dortigen Lichtzeichensignalanlage (LZA). Vor ihnen stand ein weiterer derzeit unbekannter Pkw, als plötzlich ein weißer SUV auf der rechten Fahrspur war und sich vor die beiden vor der LZA wartenden Fahrzeuge setzte, um offensichtlich ein Weiterfahren zu verhindern. Aus dem SUV stiegen vier männliche Personen aus, liefen zu dem Pkw der beiden Frauen und versammelten sich rund um das Fahrzeug. Es kam in der Folge zu heftigen und lauten Beleidigungen, außerdem zu einer gewalttätigen Handlung, bei dem die Fahrerin des Fahrzeuges, verletzt wurde. Im Anschluss sind die Personen dann wieder in den PKW gestiegen und losgefahren. Während dieser straffälligen Handlungen stand der bislang unbekannte Pkw vor dem 'angegriffenen' Fahrzeug, so dass der oder die Insassen zum einen das Gebaren der jungen Männer verfolgt haben müssen, außerdem selber am Weiterfahren gehindert wurden, somit als weitere Geschädigte für die Nötigung in Frage kommen. Diese Person(en) werden zur weiteren Aufklärung dringend gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell