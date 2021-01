Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 08.-10.01.2021

Wilhelmshaven

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Samstag, gegen 15.15 Uhr parkte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Schortens seinen Pkw mit Anhänger am Straßenrand der Jeverschen Landstraße in Schortens. Hierbei stand das Gespann mit der linken Fahrzeugseite noch auf der Straße. Der Fahrzeugführer stand anschließend auf dem unbefestigten Untergrund neben der Fahrbahn. Ein 54-jähriger Fahrer eines Kleintransporters übersah das stehende Gespann und fuhr nahezu ungebremst auf den Anhänger auf, wodurch sowohl der Kleintransporter als auch das Zugfahrzeug des parkenden Gespanns stark beschädigt wurden. Der Anhänger wurde nahezu komplett zerstört. Der 57-jährige Schortenser wurde durch umher fliegende Trümmerteile schwer verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch ortsansässige Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Der Gesamtschaden wird nach derzeitigem Stand auf circa 30.000 Euro beziffert.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße in Jever ein parkender Pkw durch einen vermeintlich ein- oder ausparkender Pkw an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 entgegen.

