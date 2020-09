Polizeidirektion Lübeck

Am vergangenen Dienstag (22.09.) wurde ein 68-jähriger im Vorraum einer Bankfiliale von einem Mann auf den fehlenden Mund-Nasen-Schutz angesprochen. Dieser gab vor, Polizeibeamter zu sein und forderte ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro. Er zeigte auch schnell ein Dokument vor, welches offensichtlich als Dienstausweis wirken sollte. Da der ältere Mann zunächst die Zahlung verweigerte, erzeugte der falsche Polizist Druck, indem er vorgab, weitere Beamte anzufordern. Dieses wollte der Angesprochene nicht. Es folgte das Angebot, dass er für 20 Euro mit einer "kleinen Ordnungswidrigkeit davonkommen könne". Der Mann aus Mölln zahlte. Später wandte er sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Es wird hinsichtlich eines Betruges und der Amtsanmaßung ermittelt.

Der angebliche Polizist war ca. 180 cm groß und hatte eine kräftige Gestalt. Er sprach fließend deutsch.

