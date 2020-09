Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: PD Lübeck Angemeldete Demonstration in der Lübecker Innnenstadt

Lübeck (ots)

Am Freitag (25.09.) wird in der Zeit von 12:00 bis 15:30 Uhr im Namen von "Fridays for Future" zum Thema "Globale Klimagerechtigkeit" demonstriert. Die Auftaktkundgebung findet auf dem Klingenberg statt. Der Aufzug startet vom Klingenberg über Sandstraße - Wahmstraße - Königstraße - Breite Straße - Beckergrube - An der Untertrave - Kanalstraße - Hüxterdamm - Hüxtertorallee - Mühlentorplatz - Mühlenstraße - Klingenberg (Abschlusskundgebung). Der Veranstalter erwartet 1.500 Teilnehmer.

Die Polizei wird die Demonstration begleiten und deren störungsfreien Verlauf gewährleisten. Die Durchführung des Aufzuges erfordert zeitweise polizeiliche Absperrungen. Es muss lokal mit Beeinträchtigungen des Fußgänger-, Fahrzeugverkehrs und des ÖPNV gerechnet werden. Ortskundige sollten den Innenstadtbereich umfahren.

