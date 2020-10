Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen: Kradfahrer bei Überholvorgang gestürzt, Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Ettlingen (ots)

Am Freitagnachmittag um 17.05 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Kradfahrer in Ettlingen die B 3, im Bereich Runder Plom, in Fahrtrichtung Rastatt. Unmittelbar vor dem Kradfahrer fuhr ein silberner Pkw Kombi. Zeitgleich setzten wohl beide Fahrzeugführer zum Überholen an, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Der Kradfahrer erkannte wohl zu spät, dass der vorausfahrende Pkw ebenfalls zum Überholen ansetzte. Als es dies tat, versuchte er nach links auszuweichen, wobei es zum Kontakt mit der Mittelleitplanke kam. In der Folge stürzte der Kradfahrer und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der silberne Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Möglicherweise hat er den Sturz des Kradfahrers nicht bemerkt. Der Fahrer, sowie weitere mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/94484-0 zu melden.

