Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfallflucht - Tatverdächtige Fahrzeugführerin stand unter Alkoholeinfluss

Neuss (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht und Trunkenheit beschäftigt die Polizei in Neuss.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr am Mittwochabend (20.05.), gegen 21:30 Uhr, eine Neusserin mit ihrem Kleinwagen die Mittelstraße in Richtung Vellbrüggener Straße in Norf. In Höhe Hausnummer 6 verlor sie die Kontrolle über den Wagen und touchierte eine am Straßenrand abgestellte Geländelimousine. Zeugen, die den Vorfall mitbekommen hatten, informierten die Polizei. Die vermeintliche Fahrerin flüchtete währenddessen von der Unfallstelle. Sie konnte im Rahmen der Fahndung an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

Die tatverdächtige 42-jährige Fahrerin stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Die Neusserin musste sich einer Blutprobe unterziehen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Sie erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit am Steuer. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat in Neuss.

