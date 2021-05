Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pfingstbaum gefällt

Müden/Örtze (ots)

In der Nacht auf den Pfingstsonntag wurde durch bislang unbekannte Täterschaft der in Müden/Örtze in der Hauptstraße aufgestellte Pfingstbaum widerrechtlich gefällt. Der Pfingstbaum fiel anschließend auf einen angrenzenden Grundstückszaun und beschädigte diesen nicht unerheblich. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde der Pfingstbaum unter Zuhilfenahme einer Kettensäge abgesägt. Die Polizei Bergen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter 05051/471660 zu melden.

