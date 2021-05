Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Kiosk

Celle (ots)

In der Nacht zu Pfingstmontag, zwischen 03.00 und 05.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Hafenstraße. Sie entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette und flüchteten anschließend. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

