Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Celle (ots)

Zeugen beobachteten am Donnerstagabend einen PKW, der vor ihnen von Langlingen in Richtung Bröckel in Schlangenlinien fuhr. Der VW mit rumänischem Kennzeichen überfuhr mehrfach die Mittellinie und geriet sogar auf die Gegenfahrbahn. Die Zeugen alarmierten die Polizei und folgten dem Wagen über Wathlingen bis nach Eicklingen. Auf einem landwirtschaftlichen Hof wurde der Wagen durch die Polizei kurze Zeit später angetroffen und der Fahrer ermittelt. Es stellte sich heraus, dass der 27-jährige Saisonarbeiter über 1,7 Promille intus hatte. Einen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen. Nach Anordnung einer Blutprobe leiteten die Beamten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell