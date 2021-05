Polizei Braunschweig

POL-BS: Weitestgehend friedlicher Verlauf der Versammlungen anlässlich des AfD-Landesparteitags

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Madamenweg/Weststadt

15.05.2021

Auf dem Gelände des Millenium Event Centers fand am Samstag der Landesparteitag der Partei AfD statt. Durch das 'Bündnis gegen Rechts' wurden mehrere Gegenversammlungen in unmittelbarer Nähe angemeldet. Die Polizei sicherte und gewährleistete die Durchführung sämtlicher Veranstaltungen. Dabei wurden Polizeibeamte durch Teilnehmer des Gegenprotests angegriffen und leicht verletzt.

Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligten sich an dem vom 'Bündnis gegen Rechts' organisierten Gegenprotest. Am Madamenweg und in der Weststadt fanden mehrere Gegenaktionen statt, Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsgelände wurden zeitweise versperrt.

Als der Donauknoten als eine der zentralen Zuwegungen zum Veranstaltungsgelände durch Teilnehmer des Gegenprotests blockiert wurde, forderte die Polizei die Versammlungsteilnehmer auf, die Fahrbahn zu verlassen. Nur so konnte sichergestellt werden, dass Rettungswege freigehalten werden. Hierbei kam es durch zwei Personen zu Körperverletzungen zum Nachteil von Polizeibeamten und im Anschluss zu Widerstandshandlungen.

Eine Spontanversammlung mit bis zu 150 Personen formierte sich im Kreuzungsbereich Emsstraße/Elbestraße. Auch diese wurde räumlich beschränkt, so dass die Verkehrsbehinderungen reduziert werden konnten.

Gegen Mittag beendete der Versammlungsleiter der Partei AfD den Parteitag. Die Abfahrt der Delegierten verlief reibungslos.

Die Polizei zieht trotz der erwähnten Störungen eine überwiegend positive Bilanz.

