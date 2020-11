Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am 31.10.2020 um 17:11 Uhr befährt ein 18-jähriger Dortmunder mit seinem Pkw VW Golf die Durchholzer Straße in Fahrtrichtung Wittener Straße. An der dortigen Einmündung beabsichtigt er nach links in die Wittener Straße abzubiegen. Hierbei missachtet er die Vorfahrt eines 33-jährigen Gevelsbergers, der mit seinem Kraftrad Kawasaki die Wittener Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel befährt. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wird schwer verletzt. Seine 28-jährige Mitfahrerin verletzt sich leicht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 4000,- Euro.

