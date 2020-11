Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Defekte Sattelkupplung - Auflieger macht sich selbstständig

Bild-Infos

Download

Hersfeld-RotenburgHersfeld-Rotenburg (ots)

Defekte Sattelkupplung - Auflieger macht sich selbstständig

Hauneck - Glück im Unglück hatte ein 33-jähriger weißrussischer Lkw-Fahrer einer litauischen Spedition, als sich am vergangenen Freitag (06.11.) während der Fahrt der Sattelauflieger von der Zugmaschine löste. Der Mann hatte den mit etwa sieben Tonnen Stückgut beladenen Anhänger zuvor in einer Firma im Gewerbegebiet "Blaue Liede" in Hauneck angehängt, jedoch hierbei die Kupplung der Sattelplatte nicht ordnungsgemäß verriegelt. Nach wenigen hundert Metern löste sich der Auflieger auf abschüssiger Straße in einer Kurve, blieb jedoch glücklicherweise seitlich an der Zugmaschine hängen. Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn der Anhänger in den Gegenverkehr oder auf Fußgänger zugerutscht wäre.

Bei der technischen Überprüfung durch den Regionalen Verkehrsdienst konnte später festgestellt werden, dass die Sattelkupplung stark verschlissen war. Daher wurde die Weiterfahrt bis zur vollständigen Reparatur des Fahrzeugs am Dienstag untersagt. Zudem musste der Fahrer an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro für die zu erwartende Geldbuße bezahlen.

Gefertigt: Regionaler Verkehrsdienst Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell