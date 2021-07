Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Remseck am Neckar: Seat-Lenker gefährdet Verkehrsteilnehmer

Ludwigsburg (ots)

Ein 19 Jahre alter Seat-Lenker, der am Mittwochabend zwischen Ludwigsburg und Remseck-Hochdorf unterwegs war, soll aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, die die Polizei nun sucht. Zeugen war gegen 23.25 Uhr ein grauer Seat aufgefallen, der in der Friedrichstraße in Ludwigsburg in Fahrtrichtung Oßweil mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Auf der Strecke zwischen Ludwigsburg über Hochberg und Hochdorf geschah dies erneut. Teilweise mussten die Entgegenkommenden bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Darüber hinaus wäre es zweimal fast zu Zusammenstößen mit geparkten Fahrzeugen gekommen. Zwischen Hochberg und Hochdorf prallte der 19 Jahre alte Seat-Fahrer zweimal gegen den Randstein, was zu einem Platten führte. Nichtsdestotrotz fuhr er weiter in Richtung Affalterbach. Die alarmierten Beamten trafen ihn sowie die Zeugen schließlich in der Affalterbacher Straße an. Möglicherweise stand der 19-Jährige unter Medikamenteneinfluss. Ein Atemalkoholtest verlief ohne Ergebnis. Er unterzog sich freiwillig einer Blutentnahme. Für den Rest der Nacht wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, bittet darum, dass sich die Verkehrsteilnehmer melden, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden.

