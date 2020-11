Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Felgendiebe entwenden Räder eines VW Up - Zeugen gesucht

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, Duisburger Straße 03./04.11.20

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch den kompletten Räderdiebstahl an einem Volkswagen Up im Stadtteil Hageberg-West beobachtet haben. Den Ermittlungen nach wurde der Up in der Duisburger Straße nahe dem Bottroper Ring auf Steinen aufgebockt aufgefunden. Die Räder haben zusammen einen Wert von 2.000 Euro. Das Fahrzeug habe auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses gestanden, so ein Beamter. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Beobachtungen bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05361-46460 melden.

