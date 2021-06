Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkohol- und Drogenkontrollen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen der Kontrollwoche "Alkohol und Drogen" der ROADPOL Germany richteten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 am frühen Freitagabend des 18.06.2021 bis gegen 23.00 Uhr mehrere Kontrollstellen ein, eine Streife führte zudem mobile Kontrollen durch. Neben der Fahrzeugkontrolle wurde intensiv geprüft, ob die Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, was bei drei Fahrern der Fall war. Sie erwarten entsprechende Anzeigen. Insgesamt hielten die Beamten mehrere hundert Fahrzeuge an. Hierbei wurden 17 Verwarnungen erteilt und 24 festgestellte Mängel beanstandet. Gegen einen Fahrer wurden Anzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs und Folgeverstößen aufgenommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Kontrollstellen wurden auch zur Ausbildung zukünftiger Polizisten genutzt, die derzeit ihr Praktikum in der Polizeidirektion Kaiserslautern verrichten. |be

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell