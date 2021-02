Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerinnen kollidieren

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 45-Jährige am Samstag in Stadtlohn erlitten. Die auf der Straße "Hook" in Richtung Eschstraße fahrende Frau stieß mit einer 59-Jährigen zusammen, die die Eschstraße aus Richtung Stegerstraße kommend in Richtung Johannesstraße befuhr. Beide Stadtlohnerinnen waren mit ihren Rädern unterwegs, als es gegen 13.00 Uhr zur Kollision kam. Die Leichtverletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An der Unfallstelle herrscht die Regelung Rechts-vor-links. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

