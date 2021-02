Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen in Unterwäsche

kein gutes Versteck

Gronau (ots)

Mit Drogen im Blut und in der Unterwäsche war ein 32-Jähriger in Gronau unterwegs. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hielten den Autofahrer am Freitagabend auf der Hermann-Ehlers-Straße Straße an. Allen Unschuldsbekundungen zum Trotz fanden die Beamten Marihuana in geringer Menge bei dem Mann. Zudem schlug ein Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC an. Um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen zu können, entnahm ein Arzt dem Mann in den Räumlichkeiten der Polizeiwache Gronau Blut. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Betäubungsmittel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

