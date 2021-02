Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mercedes-Stern hält stand

Gescher (ots)

Gescheitert sind Unbekannte bei dem Versuch, einen Mercedes-Stern in Gescher zu entwenden. Ein Draht hatte die Wegnahme verhindert. Zu dem Diebstahlsversuch am Prozessionsweg kam es zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr, und Freitag, 10.45 Uhr. Gelungen ist eine gleichgelagerte Tat am Montag vergangener Woche. Zwischen 06.00 und 15.30 Uhr entwendeten Diebe ein Stern-Emblem an der Boschstraße. Auf ein Hyundai-Zeichen hatten es Täter in der Nacht zum Dienstag vergangener Woche abgesehen. Das Fahrzeug stand am Venneweg, als die Unbekannten zuschlugen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

