Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin auf Domhof angefahren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 55-Jährige am Freitagmorgen in Ahaus erlitten. Die Radfahrerin war gegen 11.15 Uhr auf dem Domhof aus Richtung Oldenkottplatz kommend in Richtung Marienplatz unterwegs, als ein entgegenkommender Autofahrer nach links abbog. Es kam zur Kollision zwischen der Radfahrerin und dem Abbiegenden. Der 25-jährige Oberhausener wollte auf das Parkdeck am Amtsgericht fahren. Die leichtverletzte Ahauserin brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden von insgesamt circa 600 Euro.

