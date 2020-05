POL-OG: Lahr - Unfallflucht und Widerstand

Polizeipräsidium Offenburg

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr fuhr der 22- Jährige Fahrer eines silberfarbenen BMW mit schweizerischer Zulassung auf dem Parkplatz eines Lahrer Schnellrestaurants gegen ein geparktes Fahrzeug. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Zuvor war der BMW bereits im Stadtgebiet durch seine riskante Fahrweise aufgefallen. Im Bereich eines Einkaufszentrums in Lahr sei er auf eine querende Fußgängerin zu gefahren, so dass diese zur Seite springen musste. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann festgenommen werden, wogegen er sich körperlich zur Wehr setzte und mehrere der eingesetzten Beamten leicht verletzte. Zeugen, denen der BMW im Stadtgebiet Lahr aufgefallen ist, oder die Hinweise zu der querenden Fußgängerin geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lahr unter 07821 2770 in Verbindung zu setzen.

