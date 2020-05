Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Diebstahl von Baustelle

Rastatt (ots)

Am Mittwochabend kam es zwischen 19 und 20 Uhr zu einem Diebstahl von zwei Deckenstützten von einer Baustelle in der Zaystraße. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Diebstahl beobachtet und das Kennzeichen des mutmaßlichen Diebes an die Ermittler des Polizeirevier Rastatt weitergegeben. Diese konnten den Täter ermitteln und die beiden Deckenstützen auffinden. Sie gingen zwischenzeitlich wieder zurück an den rechtmäßigen Eigentümer. Den 53-jährigen vermeintlichen Dieb erwartet nun ein Strafverfahren.

