Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zwei Leichtverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagmorgen gegen 07:10 Uhr auf einem Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Königstraße zu einem Brand, in dessen Verlauf sich mehrere kleine Explosionen ereigneten, die möglicherweise durch Gaskartuschen verursacht wurden. Der Wohnungsinhaber hatte seine Wohnung zum Zeitpunkt des Brandes bereits verlassen. Eine 22-jährige Frau und ein Kleinkind, die sich in einer Wohnung im Erdgeschoss aufhielten, wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer breitete sich auf die Dachkonstruktion aus. 56 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand kurz nach 8:00 Uhr unter Kontrolle, mussten in der Folge aber Teile des Dachs abtragen, um weitere Glutnester auszuschließen. Die beiden Wohnungen im Dachgeschoss sind aufgrund der Dacharbeiten derzeit nicht bewohnbar. Die Anwohner kamen bei Verwandten unter.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Königstraße zwischen der Lehenstraße und der Panoramastraße gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 13:05 Uhr aufgehoben. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 150.000 Euro. Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell