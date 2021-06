Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Exhibitionist auf Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Eine 17-jährige Jugendliche aus Datteln ist heute Vormittag in der Haard von einem unbekannten Mann belästigt worden. Während sie gegen 10.30 Uhr mit einem Hund in dem Waldgebiet, in der Nähe des Wanderparkplatzes an der Straße In den Wellen, spazieren war, fuhr ein Radfahrer an ihr vorbei. Wenig später fuhr der Mann erneut an ihr vorbei - diesmal aber mit heruntergelassener Hose. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, schütteres und kurzes blondes Haar, schmale Figur, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer blauen kurzen Hose. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

