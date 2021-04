Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Brotladen

Bad Hersfeld - Am Sonntag, den 04.04.2021 gegen 00:10 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die seitliche Scheibe eines Brotladens in der Weinstraße mittels eines Pflastersteins eingeworfen. Durch aufmerksam gewordene Zeugen konnte noch eine ca. 170 bis 180 cm große, dunkel gekleidete männliche Person im Objekt beobachtet werden, die sodann zu Fuß in Richtung Hanfsack flüchtete. Zu evtl. Diebesgut lagen zum Berichtszeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Niederaula - In der Nacht zum Sonntag, den 04.04.2021, zwischen 20:45 Uhr und 07:30 Uhr wurden durch unbekannte Täter von einem blauen Pkw VW Golf die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-NM 98 abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Hof in der Bahnhofstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621/932-0.

gefertigt:

Polizeistation Bad Hersfeld / Willhardt, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell