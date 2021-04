Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Unfall mit Trunkenheit

In der Nacht zum 02.04.21 gegen 00.40 h befuhr ein 27-jähriger Fahrer aus einem Hünfelder Ortsteil die Linkbergstraße in Großenbach ortseinwärts. In einer scharfen Rechtskurve kam der Fahrer, der vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, nach links von der Fahrbahn ab. Dort richtete er im Hof eines Grundstückes erheblichen Schaden an, bevor er wieder auf die Fahrbahn zurückfand. Der Unfallfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, kam dann aber zu Fuß zurück um sich als Unfallverursacher zu stellen. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.

Gefertigt:

Polizeistation Hünfeld, POK Breidung

