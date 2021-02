Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Debstedt +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletztem auf der B73 - Höhe Hechthausen +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten zwischen Dorum-Neufeld und Misselwarden

Geestland/Debstedt. Am Mittwochvormittag (03.02.2021), zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurde in Debstedt in der Straße "Am Pfarrhaus" ein geparkter Pkw, ein dunkler Renault Megane hinten rechts beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der beschädigte Renault parkte vorwärts in einer Parkbox. An dem beschädigten PKW konnten roten Lackanhaftungen festgestellt werden, so dass es sich beim Verursacherfahrzeug vermutlich um Eines mit rotem Lack gehandelt haben könnte. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum verursachenden Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer/zur Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland (04743/9280) zu melden.

Samtgemeinde Hemmoor/Hechthausen. Am Mittwochvormittag (03.02.2021), gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der B73 in Höhe Hechthausen. Dabei musste der 27-jährige Fahrer eines Pkw VW verkehrsbedingt als Linksabbieger warten. Dies übersah der sich in gleicher Richtung unterwegs befindliche 25-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine DAF und fuhr auf den VW auf. Dabei wurde der Fahrzeugführer des VW leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im niedrigen viertstelligen Euro-Bereich.

Wurster Nordseeküste. Am Mittwochnachmittag (03.02.2021), gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Geestländer mit seinem Pkw Audi die K68 zwischen Misselwarden und Dorum-Neufeld. Dabei kam dieser, aus noch ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste die 78-jährige Beifahrerin, ebenfalls in Geestland wohnend, aus dem Pkw befreien. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

