POL-CUX: Brand einer Tischlerei - Brandursache geklärt

Cuxhaven (ots)

Brand einer Tischlerei - Brandursache geklärt

Loxstedt. Am Abend des 25.01.2021 war im Gewerbegebiet Loxstedt eine Tischlerei in Flammen aufgegangen (wir berichteten: https://bit.ly/3avePVx ). Die Brandermittler der Polizei Schiffdorf konnten in Zusammenarbeit mit externen Brandermittlern einen technischen Defekt als Brandursache erkennen. An einer Verarbeitungsmaschine in der Tischlerei war das Feuer ausgebrochen. Auf Brandstiftung als Ursache deutet nichts hin. Der Schaden liegt im unteren 7-stelligen Bereich.

