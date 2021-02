POL-CUX: PKW auf Autobahnparkplatz "gefunden"

Polizeiinspektion Cuxhaven

Hagen. Am Freitagnachmittag, 29.01.2021, stellte die Autobahnpolizei auf dem Parkplatz Harmonie an der A 27, einen unfallbeschädigten, weißen Audi A 7 fest. Ein Fahrer war nicht vor Ort. Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Fahrzeug am Freitag zwischen den Morgenstunden und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz der A 27 in Richtung Cuxhaven abgestellt. Vermutlich zwischen der Anschlussstellen Schwanewede und dem Parkplatz Harmonie kam der Pkw, der lediglich mit Sommerreifen ausgestattet war, auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Schutzplanke. Zum Unfallzeitpunkt dürfte es stark geschneit haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich beim PK Geestland, Tel.: 04743-9280 zu melden.

