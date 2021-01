Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 30. Januar 2021

Cuxhaven

Bereich Geestland

Verkehrsunfallgeschehen

Am 29.12.2021 ereigneten sich im Laufe des Tages 25 Verkehrsunfälle auf der BAB 27 sowie im Stadtgebiet Geestland. Die Unfälle geschahen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 72.000 Euro. Verletzt wurde insgesamt lediglich eine Person leicht. Besonders herausragend war ein Unfall auf der Autobahn 27, zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven-Überseehäfen, bei dem ein 45-jähriger LKW-Fahrer aus Hamburg nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Seitenschutzplanke der Autobahn kollidierte. Die Sattelzugmaschine samt Auflieger kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Zwecks Bergung musste der Fahrstreifen in Richtung Walsrode für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der LKW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. (Foto: siehe Anhang)

Bereich Schiffdorf:

Verkehrsunfallgeschehen

Loxstedt/B 437. Am 29.01.2021, gegen 12:31 Uhr, kam es auf der B 437 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 23-jähriger aus Brake kam auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr in Fahrtrichtung Nordenham, prallte gegen den Pkw eines 54-jährigen aus Jena und fuhr anschließend in einen Graben. Beide Pkw-Führer wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Loxstedt/ L 143. Am 29.01.2021, gegen 16:29 Uhr, kam auf der L143 eine 30-jährige Schiffdorferin mit ihrem Pkw auf winterglatter Fahrbahn und gerader Fahrstrecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei verletzte sie sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Loxstedt/ Lanhausen/ L 121. Am 29.01.2021, gegen 16:05 Uhr, geriet eine 31-jährige Loxstedterin auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Die Fahrerin und die drei Mitfahrer verletzten sich hierbei leicht. Sachschaden ca. 4.000 Euro

Hagen im Bremischen/ Mühlenteich. Am 29.01.2021, gegen 20:27 Uhr, kam es im Mühlenteich in Hagen im Bremischen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein ordnungsgemäß geparkter silberner VW Passat im hinteren Bereich auf der Fahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

Schiffdorf/ Sellstedt/ K 58. Am 30.01.2021, gegen 07:05 Uhr, kam es auf der K 58 im Bereich Sellstedt zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 25-jährige Bremerhavener kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der Fahrer eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Die K 58 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Gegenüber dem Ersthelfer habe der Verunfallte angegeben, dass er während der Fahrt eingeschlafen sei. Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet, da die Spurenlage die Aussage gegenüber dem Ersthelfer bestätigte. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro

