POL-CUX: Quad zerpflügt Acker in Loxstedt +++ Verkehrsunfall in Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Sonntagvormittag (31.01.2021), gegen 11:00 Uhr, fuhr eine Person mit einem gelben Quad über die Wiesen im Bereich des Netto-Marktes in Loxstedt. Außerdem pflügte der/die Unbekannte mit seinem Quad die gegenüberliegende Ackerweide des Geschädigten in der Bahnhofstraße. Diese war zuvor frisch bewirtschaftet worden und muss nun erneut durch den Landwirt bearbeitet werden. Bei dem "Fahrspaß" sollen diverse Personen am Straßenrand zugeschaut haben. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher/zur Verursacherin haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Loxstedt (04744-731660) oder der Polizei in Schiffdorf (04706-9480) zu melden.

Schiffdorf. Am Montagnachmittag (01.02.2021), gegen 15:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K 58, Ecke Sellstedter Straße, bei dem es glücklicherweise nur bei Blechschäden blieb. Eine 65-jährige Schiffdorferin, die mit ihrem Hyundai auf der Sellstedter Straße fuhr und in Richtung Friedheim links abbiegen wollte, übersah einen 54-jährigen Schiffdorfer, der ihr mit seinem Renault entgegenkam und geradeaus die Kreuzung queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags entstand.

