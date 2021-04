Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit 1,64 Promille unterwegs

Speyer (ots)

In eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße geriet am Sonntag um 21:30 Uhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer. Da die Polizisten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,64 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Da der 41-Jährige nach 21:00 Uhr ohne triftigen Grund unterwegs war, muss er sich nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch hinsichtlich des Verstoßes gegen die aktuell bestehende Ausgangssperre verantworten.

