Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen/Speyer - Randalierer

Dudenhofen/Speyer (ots)

17.04.2021, 19.00 Uhr. Da es einem 28-jährigen Kunden bei der Rückgabe von Pfandflaschen in einer Tankstelle in Dudenhofen nicht schnell genug ging, schlug er dem Kassierer mit der Faust ins Gesicht und flüchtete aus der Tankstelle. Hierbei trat er noch gegen einen auf dem Gelände geparkten PKW und warf einen Stein auf die Motorhabe eines weiteren geparkten PKW. Einen weiteren Stein warf er auf der Flucht gegen die Terrassentür eines auf dem Fluchtweg liegenden Anwesens. Der verletzte Kassierer wurde im Krankenhaus behandelt. Gegen 22.40 Uhr zerstörte der Randalierer in der Schandeinstraße in Speyer die Heckscheibe eines geparkten PKWs. Im Rahmen der Fahndung wurde er von der Polizeistreife erwischt. Er stand unter Alkoholeinfluss und wurde über Nacht in Gewahrsam genommen. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell