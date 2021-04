Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Spiegel abgetreten

Speyer (ots)

17.04.2021, 18.00 Uhr. Ein Zeuge konnte beobachten, wie jemand aus einer Gruppe von vier jugendlich wirkenden Personen in der Friedrich-Ebert-Straße an einem geparkten PKW den rechten Außenspiegel abgetreten hat. Die Gruppe ist anschließend weggelaufen. Die Personen dunklen Hauttyps waren dunkel gekleidet, drei davon trugen Jogginghosen. Hinweise zu dieser Gruppe nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

