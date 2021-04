Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl aus Wohnung in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitagnachmittag, 16.04.2021, gegen 16:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekanntes Täter-Paar unter falschem Vorwand Zutritt zu der Wohnung eines 86-jährigen Mannes in Dannstadt-Schauernheim: Der unbekannte Mann bat um einen Briefumschlag, den er zudem beschriften müsse. Während sich der hilfsbereite Geschädigte um das Anliegen des Mannes kümmerte, gelangte die unbekannte Frau zwischenzeitlich unbemerkt in das Schlafzimmer des Seniors, durchsuchte dieses und entwendete Schmuck in einem vierstelligen Eurobereich. Der Geschädigte konnte die unbekannten Täter wie folgt beschreiben: Die Frau sei ca. 30 Jahre alt, schlank, habe langes blondes Haar. Der Mann sei kräftig gewesen, habe dunkles Haar gehabt und eine Kappe getragen.

Hinweise zu den Tätern oder der Tat bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

