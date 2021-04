Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Unfallflucht roter Kleinwagen gesucht

Speyer (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht und davongefahren ist am Sonntag zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr der Fahrer eines roten Kleinwagens. Der Unfallverursacher befuhr die Burgstraße in Richtung Obere Langgasse und kollidierte hierbei mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Mazda, wodurch ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 2000 EUR entstand. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des roten PKW, welcher über ein Stufenheck verfügte, unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem roten Kleinwagen bzw. zu dessen Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/1370 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

