POL-BI: Geparktes Fahrzeug massiv beschädigt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - In der Nacht auf Dienstag, 24.08.2021, zerstach ein unbekannter Täter alle vier Reifen eines Renault an der Spessartstraße und durchtrennte die Bremsleitung.

Gegen 23:30 Uhr hatte der 53-jährige Bielefelder seinen weißen Renault Master an der Spessartstraße in einer Parkbucht abgestellt. Am nächsten Morgen, um 06:20 Uhr, bemerkte er den Schaden an seinem Wagen und verständigte die Polizei.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

