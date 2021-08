Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei LKW-Planen aufgeschlitzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche / A2 - Unbekannte Täter haben an zwei Lastkraftwagen Planen aufgeschlitzt, um mutmaßlich nach Beute zu suchen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein beschädigtes Fahrzeug, ein VW Transporter mit Planenverdeck, war in der Murnaustraße, in Höhe der Heitlandstraße, geparkt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12:00 Uhr am Samstag, 21.08.2021, und 08:30 Uhr am Montag, 23.08.2021. Nach derzeitigen Erkenntnissen entkamen die Unbekannten ohne Beute. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Ein weiterer LKW war auf dem Rastplatz Obergassel, an der A2, in Fahrrichtung Hannover, abgestellt. Unbekannte Täter schlitzten die Plane des Sattelanhängers auf, um nach Diebesgut zu suchen. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden zwischen Montag, dem 23.08.2021, um 14:30, und Dienstag, dem 24.08.2021, um 06:50 Uhr. Ob Waren aus dem Auflieger entnommen wurden, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

