Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Aachen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (04.07.2021) gegen 3.30 Uhr kam es auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Einer der drei Täter schlug dabei mit einer Flasche auf einen Geschädigten ein. Anschließend entfernten sich die drei vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Polizisten im Bereich der Peterstraße ein Taxi, in welchem sich die Täter befanden. Die Beamten nahmen die drei im Alter zwischen 22 und 26 Jahren vorläufig fest und ordneten aufgrund ihres offensichtlichen Alkoholkonsums die Entnahme einer Blutprobe an.

Die beiden 26- jährigen Geschädigten wurden nach notärztlicher Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (fp)

