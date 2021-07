Polizei Aachen

POL-AC: Ermittlungserfolg der Kripo: Tatverdächtiger nach 18 Diebstählen aus Fahrzeugen, Drogen- und Körperverletzungsdelikten in Haft

Aachen (ots)

Letzte Woche (25. KW) entdeckten Beamte im Rahmen ihrer kriminalpolizeilichen Ermittlungen bei der Durchsuchung einer Wohnung auf der Jülicher Straße diverses Diebesgut. Bislang konnten bei der Zuordnung der Sachen 18 Straftaten (nach Einbruchsdiebstahl bzw. einfachem Diebstahl aus Fahrzeugen) zurückverfolgt werden. Zudem fanden die Beamten mehrere Gramm synthetischer Drogen.

Der 38- Jährige Wohnungsinhaber, den Beamten bereits nach einem Körperverletzungsdelikt bekannt, steht nun in dringendem Tatverdacht, die genannten Pkw- Einbrüche bzw. Diebstähle daraus begangen zu haben; die Ermittlungen hierzu und die Zuordnung weiteren Diebesgutes dauern an. Der Mann muss sich nun wegen der genannten Eigentumsdelikte, Drogenbesitz und Körperverletzung verantworten; ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an. (pw)

